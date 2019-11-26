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    Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с загребским «Динамо»

    «Аталанта» — «Динамо» Загреб: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Аталанты» и загребского «Динамо» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    Встреча группы C, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Аталанта»: Голлини, Госенс, Толои, Паломино, Хатебур, Гомес, Фройлер, Пашалич, де Рон, Кьер, Муриэль.

    Запасные: Спортьелло, Масьелло, Малиновский, Джимшити, Кастань, Илишич, Бэрроу.

    «Динамо» Загреб: Ливакович, Стоянович, Теофиль-Катрин, Перич, Леовац, Иванушец, Ольмо, Оршич, Адеми, Дилавер, Петкович.

    Запасные: Загорац, Гавранович, Гояк, Шитум, Мубандже, Гьира, Кендзер.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 1.65, на ничью — 4.48, тогда как на успех «Динамо» — 5.60.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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