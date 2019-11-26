«Аталанта» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

«Аталанта» и «Динамо» Загреб сойдутся в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок пятого тура состоится 26 ноября в 23:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Динамо» Загреб.

«Аталанта»

После четырех поединков в рамках группового этапа Лиги чемпионов коллектив из Бергамо с одним баллом занимает последнее место в квартете группы C.

Еврокубковый путь для итальянцев начался с поединка в Загребе, где гости были разгромлены местной командой (0:4).

А в домашней игре «Аталанта» уступила «Шахтеру» (1:2). В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Гасперини на стадионе «Этихад» крупно проиграли «Ман Сити» (1:5).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И только в четвертом поединке бергамаски сумели завоевать свой первый пункт, сыграв вничью 1:1 против «Горожан» дома.

В целом, коллектив не знает побед уже пять матчей кряду во всех турнирах.

«Динамо» Загреб

«Динамо» идет на третьей строчке в группе. Хорваты в первом туре разгромили «Аталанту» — 4:0. А позже проиграли «Манчестер Сити» — 0:2, хотя оказали достойное сопротивление и довольно долго держались.

В Харькове динамовцы сначала уступали «Шахтеру», затем сравняли счет, а потом и вовсе вышли вперед, но не удержали преимущество — 2:2.

Впрочем, еще большая драма случилась в Загребе. Там хозяева снова проигрывали, но затем снова вели в счете и забили третий мяч, однако «Горняки» драматично отыгрались — 3:3.

В отличие от грядущего соперника, клуб не знает поражений уже 10 поединков кряду во всех турнирах.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0