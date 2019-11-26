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    «Аталанта» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Аталанта» — «Динамо» Загреб
    «Аталанта» набрала очко в пяти матчах
    «Аталанта» и «Динамо» Загреб сойдутся в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок пятого тура состоится 26 ноября в 23:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Аталанта»

    После четырех поединков в рамках группового этапа Лиги чемпионов коллектив из Бергамо с одним баллом занимает последнее место в квартете группы C.

    Еврокубковый путь для итальянцев начался с поединка в Загребе, где гости были разгромлены местной командой (0:4).

    А в домашней игре «Аталанта» уступила «Шахтеру» (1:2). В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Гасперини на стадионе «Этихад» крупно проиграли «Ман Сити» (1:5).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    И только в четвертом поединке бергамаски сумели завоевать свой первый пункт, сыграв вничью 1:1 против «Горожан» дома.

    В целом, коллектив не знает побед уже пять матчей кряду во всех турнирах.

    «Динамо» Загреб

    «Динамо» идет на третьей строчке в группе. Хорваты в первом туре разгромили «Аталанту» — 4:0. А позже проиграли «Манчестер Сити» — 0:2, хотя оказали достойное сопротивление и довольно долго держались.

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    В Харькове динамовцы сначала уступали «Шахтеру», затем сравняли счет, а потом и вовсе вышли вперед, но не удержали преимущество — 2:2.

    Впрочем, еще большая драма случилась в Загребе. Там хозяева снова проигрывали, но затем снова вели в счете и забили третий мяч, однако «Горняки» драматично отыгрались — 3:3.

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    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0

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