СМИ: ЦСКА готов зимой расстаться с Чаловым

Форвардможет сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» проявляют «Челси» и «Кристал Пэлас».

Видеть соотечественника на «Стэмфорд Бридж» желает лично владелец синих Роман Абрамович. Отмечается, что «Кристал Пэлас» готов потратить на покупку нового форварда до 30 миллионов евро.

ЦСКА готов продать футболиста в ближайшее трансферное окно и уже начал поиски игрока ему на замену.

В нынешнем сезоне РПЛ Федор Чалов в 16 матчах за ЦСКА забил 5 голов и отдал две результативные передачи. 0