Обзор матчей группы C

Германия сумела выиграть благодаря двум футболистам — Горецке и Гнабри. Первый оформил «дубль», а второй сделал «хет-трик».
Правда счет в матче открыли североирландцы. Смит забил на 7 минуте поединка. На 19 минуте Гнабри сравнял счет, воспользовавшись пасом Эктора. За 2 минуты до конца первого тайма Эктор сделал аналогичную передачу, благодаря которой отметился Горецка.
Через три минуты после начала второго тайма снова отличился Гнабри, который ударил в дальний правый угол ворот. Когда на табло шла 60 минута Брандт сделал великолепную передачу на того же Гнабри. Футболист прошел одного соперника и с острого угла поразил цель.
Горецка оформил «дубль» на 73 минуте. Он ударил низом из-за пределов штрафной. Брандт окончательно «похоронил» гостей на первой добавленной к тайму минуте.
Нидерланды тоже без труда справились с Эстонией. В составе хозяев «хет-трик» сделал Вейналдум.
На 6 минуте лучший игрок матча получил передачу от Промеса и открыл счет. Через 13 минут Натан Аке точно пробил головой после подачи Депая.
Бенефис Вейналдума продолжился во втором тайме. На 66 и 79 минутах игры Стенгс дважды ассистировал футболисту, с передач которого тот смог забить. Сначала ошибку допустил защитник Эстонии, а затем эстонцы провалились в обороне.
За три минуты до конца Боаду с передачи Стротмана сделал счет неприличным.
Германия первая (21 очко), Нидерланды вторые (19 пунктов), Северная Ирландия третья (13 баллов), Эстония последняя (одно очко). 0