Обзор матчей группы C

В рамках 10 тура квалификационного раунда Евро-2020 сборныеодержали крупные победы надсоответственно (6:1 и 5:0).

Германия сумела выиграть благодаря двум футболистам — Горецке и Гнабри. Первый оформил «дубль», а второй сделал «хет-трик».

Правда счет в матче открыли североирландцы. Смит забил на 7 минуте поединка. На 19 минуте Гнабри сравнял счет, воспользовавшись пасом Эктора. За 2 минуты до конца первого тайма Эктор сделал аналогичную передачу, благодаря которой отметился Горецка.

Через три минуты после начала второго тайма снова отличился Гнабри, который ударил в дальний правый угол ворот. Когда на табло шла 60 минута Брандт сделал великолепную передачу на того же Гнабри. Футболист прошел одного соперника и с острого угла поразил цель.

Горецка оформил «дубль» на 73 минуте. Он ударил низом из-за пределов штрафной. Брандт окончательно «похоронил» гостей на первой добавленной к тайму минуте.

Евро-2020. Квалификация Германия — Северная Ирландия Голы: 0:1 — 7 Смит, 1:1 — 19 Гнабри, 2:1 — 43 Горетцка, 3:1 — 47 Гнабри, 4:1 — 60 Гнабри, 5:1 — 73 Горетцка, 6:1 — 90 БрандтГермания: тер Стеген, Киммих, Клостерманн (Штарк, 65), Та, Хектор, Горетцка (Сердар, 73), Кроос, Гнабри (Амири, 81), Гюндоган, Брандт, ДжанСеверная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Смит, Флэнаган, Кэткарт, Макнейр (Бойс, 77), Дэвис, Сэвилл, Фергюсон, Эванс (Маклафлин, 65), Томпсон, Мадженнис (Лэйвери, 83)

Нидерланды тоже без труда справились с Эстонией. В составе хозяев «хет-трик» сделал Вейналдум.

На 6 минуте лучший игрок матча получил передачу от Промеса и открыл счет. Через 13 минут Натан Аке точно пробил головой после подачи Депая.

Бенефис Вейналдума продолжился во втором тайме. На 66 и 79 минутах игры Стенгс дважды ассистировал футболисту, с передач которого тот смог забить. Сначала ошибку допустил защитник Эстонии, а затем эстонцы провалились в обороне.

За три минуты до конца Боаду с передачи Стротмана сделал счет неприличным.

Евро-2020. Квалификация Нидерланды — Эстония Голы: 1:0 — 6 Вейналдум, 2:0 — 18 Аке, 3:0 — 66 Вейналдум, 4:0 — 78 Вейналдум, 5:0 — 87 БоадюНидерланды: Силлессен, Аке, ван Анхолт, де Лигт, Проппер, де Йонг (Стротман, 75), Стенгс, Вейналдум, Промес, де Йонг (Вегорст, 63), Депай (Боадю, 46)Эстония: Лепметс, Метс, Тамм, Тенисте (Баранов, 61), Калласте, Васильев, Айнсалу, Антонов, Оямаа (Кяйт, 83), Сорга, Зенев (Лийвак, 76)

Германия первая (21 очко), Нидерланды вторые (19 пунктов), Северная Ирландия третья (13 баллов), Эстония последняя (одно очко). 0