Италия — Армения: счет матча 9:1, обзор голов

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборнаядома разгромила командусо счетом 9:1.

Итальянская сборная закончила квалификацию со стопроцентным результатом, выиграв все 10 матчей.

ЧЕ-2020 — квалификация. Группа J. 10-й тур Италия — Армения — 9:1 (4:0) Голы: Иммобиле, 8 (1:0); Дзаньоло, 9 (2:0); Барелла, 29 (3:0); Иммобиле, 33 (4:0); Дзаньоло, 64 (5:0); Романьоли, 72 (6:0); Жоржиньо, 75 — с пенальти (7:0); Орсолини, 77 (8:0); Бабаян, 79 (8:1); Кьеза, 81 (9:1)

В другом матче группы J Греция на своем поле выиграла у Финляндии (2:1), а Босния и Герцеговина в гостях разгромила Лихтенштейн (3:0).

ЧЕ-2020 — квалификация. Группа J. 10-й тур Греция — Финляндия — 2:1 (0:1) Голы: Пукки, 27 (0:1); Манталос, 47 (1:1); Галанопулос, 70 (2:1)

Итоговое положение в группе J: 1. Италия — 30 очков; 2. Финляндия — 18; 3. Греция — 14; 4. Босния и Герцеговина — 13; 5. Армения — 10; 6. Лихтенштейн — 2.

ЧЕ-2020 — квалификация. Группа J. 10-й тур Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3 (0:0) Голы: Чивич, 57 (0:1); Ходжич, 64 (0:2); Ходжич, 72 (0:3)

Отметим, что Италия и Финляндия ранее досрочно завоевали право сыграть в финальной части Евро-2020. 0