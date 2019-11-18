Попов завершил карьеру в сборной Болгарии

Полузащитник «Ростова» и сборной Болгариипосле победы в матче квалификации Евро-2020 над командой Чехии (1:0) объявил о завершении международной карьеры.

«Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за нее уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений.

Мне 32 года, и я хочу сосредоточиться на выступлениях за "Ростов".

Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошел тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».

Попов в 90 матчах за сборную Болгарии забил 15 голов. 0