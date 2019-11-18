Албания — Франция: счет матча 2:0, обзор голов

одержала гостевую победу над(2:0) в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Прошла отличная подача от Гризманн с левого фланга в центр штрафной. Толиссо оторвался от соперников и головой сыграл на опережение. Мяч впритирку с левой стойкой влетел в ворота.

А на 30-й минуте Бен-Йеддер с левого края штрафной выполнил прострел в центр, куда подключился Гризманн, который в касание расстрелял Беришу мощным ударом чуть правее центра.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа H Албания — Франция — 0:2 (0:2) Голы: Толиссо, 8 (0:1). Гризманн, 31 (0:2)Албания: Бериша, Хюсай (Траши, 82), Джимсити, Дермаку, Весели, Баре, Гьясула, Кесе (Мемушай, 46), Леньяни (Роши, 46), Манай, БалайФранция: Манданда, Варан, Лангле, Кимпембе, Дюбуа (Павар, 88), Сиссоко, Толиссо, Гризманн, Менди (Динь, 75), Жиру, Бен Йеддер (Фекир, 85)Предупреждения: Хюсай, 20. Лангле, 26

В другом матче группы сборная Турции одержала гостевую победу над командой Андорры — 2:0.

Оба мяча забил нападающий Энес Унал, поразивший ворота соперника на 17-й минуте с игры и оформивший дубль ударом с пенальти четыре минуты спустя.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа H Андорра — Турция — 0:2 (0:2) Голы: Энес Унал, 18 (0:1). Энес Унал, 21 — с пенальти (0:2)Андорра: Х.Гомес (Поль, 87), Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, К.Мартинес, Ребес, Алаэс (Родригес, 71), Клементе (Рубио, 85), А.МартинесТурция: Угурджан Чакыр, Эмер Байрам, Каан Айхан, Озан Кабак, Мерих Демирал (Мерт Четин, 80), Сангаре, Озан, Хакан Чалханоглу (Беркай Озджан, 60), Юсуф Языджи, Энес Унал, Кутуджу (Эмре Кылынч, 85)Предупреждения: Лима, 42. Лловера, 51. Каан Айхан, 53. Валес, 77

Еще в одном матче сборная Молдавии потерпела домашнее поражение от команды Исландии — 1:2.

Счет на 17-й минуте открыли гости — отличился Биркир Бьярнасон. На 56-й минуте Николае Милинчану сравнял счет.

Победу исландцам принес гол Гилфи Тор Сигурдссона на 65-й минуте. Отметим, что на 72-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа H Молдавия — Исландия — 1:2 (0:1) Голы: Бьяднасон, 17 (0:1). Милинчяну, 56 (1:1). Г.Сигурдссон, 65 (1:2)Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон, 79 (мимо)Молдавия: Кошелев, Армаш, Карп (Кожокарь, 90), Фокша, Крэчун, Ионицэ, Рацэ, Кочук, Гынсарь (Граур, 83), Милинчяну (Дамашкан, 60), ПлэтикэИсландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Ингасон, Бьяднасон (Магнуссон, 87), Г.Сигурдссон, Пальссон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон (Кьяртанссон, 29), Бедварссон, Андерсон (Фридьонссон, 55)Предупреждения: Бьяднасон, 19. Крэчун, 34. Пальссон, 43. Рацэ, 49. Г.Сигурдссон, 64. Ионицэ, 76. Фридьонссон, 90+4

Сборная Франции с 25 очками в активе на первом месте в своем квартете завершила квалификацию. Далее идут Турция (23 очка), Исландия (19), Албания (13), Андорра (4) и Молдавия (3). 0