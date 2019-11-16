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    Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге

    Россия — Бельгия: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Бельгии Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная России крупно уступила команде Бельгии (1:4) в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира Евро-20202.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Прошла быстрая атака бельгийцев, Торган Азар получил передачу в штрафной, убрал Фернандеса и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот.

    На 33-й минуте Де Брёйне сделал заброс вперёд, Лукаку выиграл борьбу у Семёнова и сделал скидку на линию штрафной, а Эден Азар в касание вогнал мяч в нижний угол.

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    Провал в обороне россиян на 40-й минуте сделал счет крупным. Бельгийцы в быстрой атаке убежали вчетвером против двух, Де Брёйне покатил мяч поперёк, а Эден Азар поразил пустые ворота.

    На 72-й минуте Дё Брёйне разогнал атаку бельгийцев и сделал передачу к штрафной, Лукаку подхватил мяч, сместился к центру и мощно пробил в нижний угол ворот Гильерме.

    Размочить счет россиянам удалось на 79-й минуте. Миранчук навесил с углового, россияне выиграли борьбу, Кузяев из вратарской пробил головой в упор — Куртуа потащил, но Джикия оказался самым расторопным на добивании.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I
    Россия — Бельгия — 1:4 (0:3)
    Голы: Т.Азар, 19 (0:1). Э.Азар, 33 (0:2). Э.Азар, 40 (0:3). Лукаку, 72 (0:4). Джикия, 79 (1:4)Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев, 62), Миранчук, Жирков (Бакаев, 50), Дзюба (Комличенко, 80)Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Фермален (Денайер, 67), Кастань, Де Брейне, Витсель, Т.Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Лукаку (Батшуайи, 77), Э.АзарПредупреждение: Петров, 3

    Бельгия с 27 очками возглавляет группу I, россияне с 21 очком — на второй строчке таблицы. Сборная России, и Бельгия уже гарантировали себе выход в финальную часть Евро-2020.

    В другом матче группы I сборная Казахстана на выезде крупно обыгрывает команду Сан-Марино со счетом 3:0.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В составе гостей отличились Бактийор Зайнутдинов (6-я минута), Гафуржан Суюмбаев (22) и Алексей Щеткин (26).

    На 76-й минуте хозяева отквитали один мяч — отличились Филиппо Берарди. 0

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