Россия — Бельгия: счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Прошла быстрая атака бельгийцев, Торган Азар получил передачу в штрафной, убрал Фернандеса и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот.
На 33-й минуте Де Брёйне сделал заброс вперёд, Лукаку выиграл борьбу у Семёнова и сделал скидку на линию штрафной, а Эден Азар в касание вогнал мяч в нижний угол.
Провал в обороне россиян на 40-й минуте сделал счет крупным. Бельгийцы в быстрой атаке убежали вчетвером против двух, Де Брёйне покатил мяч поперёк, а Эден Азар поразил пустые ворота.
На 72-й минуте Дё Брёйне разогнал атаку бельгийцев и сделал передачу к штрафной, Лукаку подхватил мяч, сместился к центру и мощно пробил в нижний угол ворот Гильерме.
Размочить счет россиянам удалось на 79-й минуте. Миранчук навесил с углового, россияне выиграли борьбу, Кузяев из вратарской пробил головой в упор — Куртуа потащил, но Джикия оказался самым расторопным на добивании.
Бельгия с 27 очками возглавляет группу I, россияне с 21 очком — на второй строчке таблицы. Сборная России, и Бельгия уже гарантировали себе выход в финальную часть Евро-2020.
В другом матче группы I сборная Казахстана на выезде крупно обыгрывает команду Сан-Марино со счетом 3:0.
В составе гостей отличились Бактийор Зайнутдинов (6-я минута), Гафуржан Суюмбаев (22) и Алексей Щеткин (26).
На 76-й минуте хозяева отквитали один мяч — отличились Филиппо Берарди. 0