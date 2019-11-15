Дзюба: Мне все равно с кем играть, главное выполнить задачу

Капитан сборной Россииподелился ожиданиями от игры с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020.

«Болезни, конечно, поднакопились. Усталость тоже. Но это ни в коем случае не оправдание. Сборной мы подпитываемся, здесь особенная энергетика. А по поводу болячек, сами знаете, у нас в чемпионате иногда идет сражение. Так что это нормально. Никаких отмазок не будет

Меня безумно расстраивает, что Черышева и Головина не будет. Обидно, что и со Швецией в прошлом году играло мало футболистов. Но также искренне верю, что другие смогут себя проявить. Мне все равно с кем играть, главное выполнить задачу, а на поле выполнять требования. В сборной России надо заслужить играть. Все, кто вызваны — достойны. И Станислав Саламович решает, кому играть.

Азар? Про Криштиану Роналду тоже говорят, что он никакой, а потом приезжает и забивает три мяча. Он хорошо играет за "Реал", обостряет, забивает. В сборной Бельгии он звезда. Здесь он чувствует себя комфортнее. Это лидер команды, капитан. Он также опасен, как и всегда. Тем более он сам сказал, что у них цель выиграть десять игр из десяти», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс». 0