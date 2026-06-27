прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.09

28 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы минувший сезон провели не столь удачно. Команда избежала стыков, однако финишировала на скромной 11-й позиции.

При этом «Крылья Советов» на 5 очков опередили зону стыков. Стабильности результатов не было и в первом приближении, да и средняя результативность едва перевалила за гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Самарцы разгромили «Акрон» (4:1).

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До того команда минимально уступила «Оренбургу». А вот поединок со столичным «Спартаком» завершился успехом (2:1).

В своих последних матчах «Крылья Советов» смотрелись довольно выгодно. Более того, финишный спурт стал катализатором назначения Сергея Булатова полноценным главным тренером команды.

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Состояние команды: в новом сезоне самарцы постараются избежать нервотрепки. Да и состав удалось сохранить.

Самарцы традиционно успешно противостоят «Нефтехимикe». Команда в двух очных поединках по разу победила и сыграла вничью. Плюс «крылышки» мотивированы начать серию спаррингов с победы.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы прошедший сезон никак не могут записать себе в актив. Команда заняла лишь одиннадцатое место в турнирной таблице первой лиги.

Причем «Нефтехимик» забил 40 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 41 раз в 34 поединках первенства. Да и сама игра команды нередко вызывала вопросы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы в спарринге переиграли «Оренбург» (1:0).

Несколько ранее команда расписала паритет с КАМАЗом. А вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился поражением (0:2).

В двух летних спаррингах «Нефтехимик» выглядел не столь ярко. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда не преуспевает в плане остроты.

Состояние команды: Нижнекамцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет подготовка резервистов для «Рубина».

Команда не пропускала в двух своих первых контрольных поединках. Да и дать бой полпреду элитного дивизиона она точно постарается.

Нижнекамцы уже почувствовали ритм игры в первых спаррингах. Имея довольно надежные тылы, «Нефтехимик» вполне может преуспеть в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 2.09. Ничья — в 3.24, успех соперника — в 3.54.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.25 и 1.60.

Прогноз: Самарцы имеют заметное превосходство в классе над соперником, и явно постараются его продемонстрировать.

2.09 Победа «Крыльев Советов» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Крылья Советов» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Крылья Советов» — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет