28 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы минувший сезон провели не столь удачно. Команда избежала стыков, однако финишировала на скромной 11-й позиции.
При этом «Крылья Советов» на 5 очков опередили зону стыков. Стабильности результатов не было и в первом приближении, да и средняя результативность едва перевалила за гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Самарцы разгромили «Акрон» (4:1).
До того команда минимально уступила «Оренбургу». А вот поединок со столичным «Спартаком» завершился успехом (2:1).
В своих последних матчах «Крылья Советов» смотрелись довольно выгодно. Более того, финишный спурт стал катализатором назначения Сергея Булатова полноценным главным тренером команды.
Состояние команды: в новом сезоне самарцы постараются избежать нервотрепки. Да и состав удалось сохранить.
Самарцы традиционно успешно противостоят «Нефтехимикe». Команда в двух очных поединках по разу победила и сыграла вничью. Плюс «крылышки» мотивированы начать серию спаррингов с победы.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы прошедший сезон никак не могут записать себе в актив. Команда заняла лишь одиннадцатое место в турнирной таблице первой лиги.
Причем «Нефтехимик» забил 40 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 41 раз в 34 поединках первенства. Да и сама игра команды нередко вызывала вопросы.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы в спарринге переиграли «Оренбург» (1:0).
Несколько ранее команда расписала паритет с КАМАЗом. А вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился поражением (0:2).
В двух летних спаррингах «Нефтехимик» выглядел не столь ярко. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда не преуспевает в плане остроты.
Состояние команды: Нижнекамцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет подготовка резервистов для «Рубина».
Команда не пропускала в двух своих первых контрольных поединках. Да и дать бой полпреду элитного дивизиона она точно постарается.
Нижнекамцы уже почувствовали ритм игры в первых спаррингах. Имея довольно надежные тылы, «Нефтехимик» вполне может преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 2.09. Ничья — в 3.24, успех соперника — в 3.54.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.25 и 1.60.
Прогноз: Самарцы имеют заметное превосходство в классе над соперником, и явно постараются его продемонстрировать.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Нижнекамцы имеют заметные проблемы с реализацией
- Самарцы в межсезонье сохранили ведущих исполнителей
- «Крылья Советов» в двух очных поединках по разу обыграли и сыграли вничью с нижнекамцами
- «Нефтехимик» не пропускал в двух первых летних спаррингах
- Самарцы явно постараются выиграть в первом контрольном матче летнего межсезонья