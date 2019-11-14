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    Гол Безуса принес сборной Украины победу над Эстонией

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    Сборная Украины одержала победу над командой Эстонии (1:0) в домашнем товарищеском матче, прошедшем на «Славутич-Арене» в Запорожье.

    Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил полузащитник «Гента» Роман Безус.

    В следующем матче команда Андрея Шевченко сыграет 17 ноября против Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Эстонцы следующую игру проведут с Нидерландами 19 ноября.

    В другой товарищеской встрече сборная Парагвая на выезде сумела обыграть Болгарию — 1:0.

    Победный гол для своей команды записал на свой счет на 60-й минуте Мигель Альмирон.

    В следующий раз болгарские футболисты примут сборную Чехии на отборочном этапе Евро-2020 17 ноября. 0

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