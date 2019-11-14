Гол Безуса принес сборной Украины победу над Эстонией

одержала победу над(1:0) в домашнем товарищеском матче, прошедшем на «Славутич-Арене» в Запорожье.

Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил полузащитник «Гента» Роман Безус.

В следующем матче команда Андрея Шевченко сыграет 17 ноября против Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Эстонцы следующую игру проведут с Нидерландами 19 ноября.

В другой товарищеской встрече сборная Парагвая на выезде сумела обыграть Болгарию — 1:0.

Победный гол для своей команды записал на свой счет на 60-й минуте Мигель Альмирон.

В следующий раз болгарские футболисты примут сборную Чехии на отборочном этапе Евро-2020 17 ноября. 0