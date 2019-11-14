Гол Безуса принес сборной Украины победу над Эстонией

Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил полузащитник «Гента» Роман Безус.
В следующем матче команда Андрея Шевченко сыграет 17 ноября против Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Эстонцы следующую игру проведут с Нидерландами 19 ноября.
В другой товарищеской встрече сборная Парагвая на выезде сумела обыграть Болгарию — 1:0.
Победный гол для своей команды записал на свой счет на 60-й минуте Мигель Альмирон.
В следующий раз болгарские футболисты примут сборную Чехии на отборочном этапе Евро-2020 17 ноября. 0