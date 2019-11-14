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    Домашний стадион «Локомотива» закроют на реконструкцию

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    Домашний стадион «Локомотива» «РЖД Арену» планируется закрыть на реконструкцию.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

    «Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож.

    Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придется играть домашние игры на другой арене», — цитирует Кузнецова «Интерфакс».

    В «Локомотиве» пояснили, что конкретные сроки начала работ по реконструкции арены не определены.

    «Разговоры о реконструкции арены ведутся, но пока никакой конкретики нет. Есть желание к столетию клуба подарить болельщикам обновленный стадион, уровня тех, что были построены к чемпионату мира 2018 года.

    Но пока, повторю, конкретных планов нет, варианты запасной арены тоже пока не рассматривались», — заявил пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо.

    В пресс-службе «Лужников» сообщили, что во время реконструкции «Локомотив» планирует проводить домашние матчи на Большой спортивной арене. 0

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