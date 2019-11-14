Домашний стадион «Локомотива» закроют на реконструкцию

Домашний стадион «Локомотива» «РЖД Арену» планируется закрыть на реконструкцию.

Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож.

Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придется играть домашние игры на другой арене», — цитирует Кузнецова «Интерфакс».

В «Локомотиве» пояснили, что конкретные сроки начала работ по реконструкции арены не определены.

«Разговоры о реконструкции арены ведутся, но пока никакой конкретики нет. Есть желание к столетию клуба подарить болельщикам обновленный стадион, уровня тех, что были построены к чемпионату мира 2018 года.

Но пока, повторю, конкретных планов нет, варианты запасной арены тоже пока не рассматривались», — заявил пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо.

В пресс-службе «Лужников» сообщили, что во время реконструкции «Локомотив» планирует проводить домашние матчи на Большой спортивной арене. 0