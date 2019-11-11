Джанаев: Каждый из вратарей ждет своего шанса, но эти вопросы решать тренеру

В минувшие выходные сочинцы уступили в домашнем матче 16-готура РПЛ московскому ЦСКА (2:3).
«Это правда — классно, что не пришлось далеко ехать. А то, что было в воскресенье в матче с ЦСКА, мы проанализировали и забыли.
Я по ходу сезона никогда не даю интервью — кроме тех, которые в регламенте. Вот как сейчас. Я уважаю вашу профессию, но мне тогда нечего было сказать. Одни эмоции.
Тут всегда здорово, мы долго не виделись, немножко соскучились друг по другу. Пока одни расспросы — как дела насущные, у кого какие новости? Мы давно друг друга знаем, все у нас супер.
Ильзат Ахметов после матча поехал с тренером ЦСКА по физподготовке. Мы с Федей Кудряшовым тоже двигались отдельно.
Дело футболистов — на совесть тренироваться. Естественно, каждый из нас ждет своего шанса, но эти вопросы решать тренеру», — приводит слова игрока пресс-служба РФС. 0