Джанаев: Каждый из вратарей ждет своего шанса, но эти вопросы решать тренеру

Вратарь сборной России и «Сочи»рассказал о настрое на матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией, который пройдет в Сочи.

В минувшие выходные сочинцы уступили в домашнем матче 16-готура РПЛ московскому ЦСКА (2:3).

«Это правда — классно, что не пришлось далеко ехать. А то, что было в воскресенье в матче с ЦСКА, мы проанализировали и забыли.

Я по ходу сезона никогда не даю интервью — кроме тех, которые в регламенте. Вот как сейчас. Я уважаю вашу профессию, но мне тогда нечего было сказать. Одни эмоции.

Тут всегда здорово, мы долго не виделись, немножко соскучились друг по другу. Пока одни расспросы — как дела насущные, у кого какие новости? Мы давно друг друга знаем, все у нас супер.

Ильзат Ахметов после матча поехал с тренером ЦСКА по физподготовке. Мы с Федей Кудряшовым тоже двигались отдельно.

Дело футболистов — на совесть тренироваться. Естественно, каждый из нас ждет своего шанса, но эти вопросы решать тренеру», — приводит слова игрока пресс-служба РФС. 0