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    Джанаев: Каждый из вратарей ждет своего шанса, но эти вопросы решать тренеру

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    Вратарь сборной России и «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о настрое на матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией, который пройдет в Сочи.

    Сослан Джанаев
    Сослан Джанаев

    В минувшие выходные сочинцы уступили в домашнем матче 16-готура РПЛ московскому ЦСКА (2:3).

    «Это правда — классно, что не пришлось далеко ехать. А то, что было в воскресенье в матче с ЦСКА, мы проанализировали и забыли.

    Я по ходу сезона никогда не даю интервью — кроме тех, которые в регламенте. Вот как сейчас. Я уважаю вашу профессию, но мне тогда нечего было сказать. Одни эмоции.

    Тут всегда здорово, мы долго не виделись, немножко соскучились друг по другу. Пока одни расспросы — как дела насущные, у кого какие новости? Мы давно друг друга знаем, все у нас супер.

    Ильзат Ахметов после матча поехал с тренером ЦСКА по физподготовке. Мы с Федей Кудряшовым тоже двигались отдельно.

    Дело футболистов — на совесть тренироваться. Естественно, каждый из нас ждет своего шанса, но эти вопросы решать тренеру», — приводит слова игрока пресс-служба РФС. 0

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