Черчесов: Шансы на матч с Бельгией пока оценивать не будем

Главный тренер национальной сборной Россиирассказал о готовности команды к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

«Кроме Головина и Оздоева все были готовы работать. Сегодня у них легенькая тренировочка, а вот завтра посмотрим, как обстоят дела на самом деле.

С кем-то переговорили, кто-то ждет своей очереди. Завтра будет маленький тест, посмотрим на бумаге, кто в каком состоянии, и начнем приводить команду к общему знаменателю.

Баринов после "Ювентуса" чувствовал себя хорошо, никаких предпосылок по травме вроде не было. Но в последние два дня кое-что изменилось.

Мы его и сами проверили, чтобы принять окончательное решение, и убедились, что ни с Бельгией, ни с Сан-Марино Баринов нам не помощник.

Если в прошлый раз Кузяева довызвали, потому что знали, что он ко второй игре подойдет, то с Бариновым не тот случай. Отставили его в клубе, чтобы правильно восстанавливался.

Ахметов говорит, что счастлив вызову в сборную? Если человек так отреагировал, значит, не мы ошиблись. Уже плюс. И ему, и нам.

Почему именно Сочи? Если бы сегодня шел град, вопрос был бы актуален. А тут солнце, море и великолепное настроение. Значит, вопрос отпадает.

Четыре дня — нормальный рабочий отрезок, надо правильно его использовать. Погода благоприятствует, поле к нашему приезду подготовили на топ уровне здесь.

Давайте отвечу так: шансы на матч с Бельгией пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали.

Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться.

"Беспокоит" — неправильное слово. Понятно, что до сборов мы делали для себя специальные пометки, но состояние игроков подсказывает, что пометки пометками, но правильнее оценивать каждый рабочий день.

Здесь — четыре тактических занятия. Утром 14 ноября потренируемся в Сочи, а ужинать будем в Санкт-Петербурге», — приводит слова тренера пресс-служба РФС. 0