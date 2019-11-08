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    Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии

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    Два гражданина России остаются под стражей в Будапеште после фанатских столкновений, произошедших перед матчем четвертого тура группового Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА (0:0).

    Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии
    Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии

    «Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА — "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

    Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.

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