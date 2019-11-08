Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии
globallookpress.com
«Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА — "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.
❗️❗️❗️— Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) 8 ноября 2019 г.
Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА-«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные росграждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания. pic.twitter.com/40TT65ZPHU