Два гражданина России остаются под стражей в Будапеште после фанатских столкновений, произошедших перед матчем четвертого тура группового Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА (0:0).

Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА — "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.

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Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА-«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные росграждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания. pic.twitter.com/40TT65ZPHU — Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) 8 ноября 2019 г.

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