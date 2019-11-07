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    Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»

    «Копенгаген» — «Динамо» Киев: счет матча 1:1, обзор голов

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    Киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Копенгагеном» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в группе В.

    Киевское «Динамо»
    Киевское «Динамо»

    В составе хозяев уже на 4-й минуте отличился датский хавбек Йенс Стаге, счет сравнял на 70-й минуте словенский полузащитник гостей Бенжамин Вербич.

    В первом тайме Виктор Цыганков не реализовал пенальти.

    Лига Европы. Группа B
    «Копенгаген» (Дания) — «Динамо К» (Украина) — 1:1 (1:0)
    Голы: Стаге, 4 (1:0). Вербич, 70 (1:1)Нереализованный пенальти: Цыганков, 15 (вратарь)«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Дарами, 55), Фишер (Томсен, 82), Сотириу, Сантос«Динамо К» (Украина): Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 89), Беседин, ЦыганковПредупреждения: Зека, 64. Сантос, 83. Нельссон, 83. Шабанов, 83

    В параллельной встрече группы В шведский «Мальме» сыграл на выезде вничью с швейцарским «Лугано» — 0:0.

    «Копенгаген» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (6) — второе, «Мальме» (5) — третий, «Лугано» (2) — на последней позиции. 0

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