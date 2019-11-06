Дзагоев отправился с ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Алан Дзагоев
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В числе игроков, вылетевших в Будапешт — полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев, который из-за травмы колена не выходил на поле больше года.
В последний раз на поле в матче за клуб Дзагоев выходил 3 ноября прошлого года. Тогда он отыграл 56 минут в матче российской Премьер-лиги с «Динамо» (0:0).
Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится 7 ноября. Начало — в 23:00 мск.
Напомним, что в Москве «армейцы» уступили венграм (0:1). В трех сыгранных матчах ЦСКА набрал 0 очков и занимает последнее место в группе H.
✈ Летим в Будапешт. Дзага с нами! #ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/1V8qgMhekk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 ноября 2019 г.