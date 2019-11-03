«Вальядолид» — «Мальорка»: счет матча 3:0, обзор голов

Футболисты «Вальядолида»
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Встреча, которая прошла на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 3:0.
Хозяева вышли вперед на 40-й минуте, когда отличился Хоакин Фернандес. Энес Унал на 50-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.
Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Сандро Рамирес.
Примера. 12-й тур
«Вальядолид» — «Мальорка» — 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 40 Хоакин Фернандес, 2:0 — 50, пенальти Унал, 3:0 — 90+4 Сандро Рамирес«Вальядолид»: Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес (Антоньито, 86), Мичел (Алькарас, 64), Тони Вилья, Барба, Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 72), Плано«Мальорка»: Фабри, Раильо, Лумор, Састре, Вальент, Кубо (Аридай Кабрера, 68), Дани Родригес, Педраса (Фебас, 61), Севилья (Пратс, 76), Лаго Джуниор, БудимирПредупреждения: Мичел (45), Севилья (55), Хоакин Фернандес (63), Сандро Рамирес (66), Унал (77), Вальент (77), Алькарас (85), Састре (88), Фебас (90+2)
В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» занимает десятое место (17 очков), а «Мальорка» — 17-е (11 очков). 0