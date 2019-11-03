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    Ковач: «Бавария» не имеет права проигрывать со счетом 1:5

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    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:5).

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    «Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя все, что мы планировали, было перевернуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве. Я считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо.

    Мы отквитали один гол, мы контролировали игру. Но потом, четыре минуты спустя после начала второго тайма, мы пропустили снова. Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать со счетом 1:5. Сегодня было определенно не то, что мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом», — приводит слова Ковача официальный сайт мюнхенцев.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает четвертое место (18 очков), а «Айнтрахт» — пятое (17 очков). 0

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