«Сочи» — «Тамбов»: счет матча — 1:2, обзор голов

В матче 15-го тура Российской Премьер-лигипринимал «Тамбов».

Встреча завершилась победой гостей.

Счет был открыт на 41-й минуте. Михаил Костюков в касание замкнул передачу от левого края штрафной.

Хозяева отыгрались уже через три минуты. Кристиан Нобоа с линии вратарской сыграл на добивании после удара Антона Заболотного.

На 56-й минуте гости вновь вышли вперед. Георгий Мелкадзе реализовал выход один на один.

У «Сочи» осталось 13 очков. Команда занимает последнее место в таблице РПЛ. «Тамбов» с 14 баллами располагается на четырнадцатой позиции.