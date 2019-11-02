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    «Тамбов» на выезде обыграл «Сочи»

    «Сочи» — «Тамбов»: счет матча — 1:2, обзор голов

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    В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» принимал «Тамбов».

    «Сочи» — «Тамбов»
    «Сочи» — «Тамбов»

    Встреча завершилась победой гостей.

    Счет был открыт на 41-й минуте. Михаил Костюков в касание замкнул передачу от левого края штрафной.

    Хозяева отыгрались уже через три минуты. Кристиан Нобоа с линии вратарской сыграл на добивании после удара Антона Заболотного.

    На 56-й минуте гости вновь вышли вперед. Георгий Мелкадзе реализовал выход один на один.

    У «Сочи» осталось 13 очков. Команда занимает последнее место в таблице РПЛ. «Тамбов» с 14 баллами располагается на четырнадцатой позиции.

    РПЛ. 15-й тур
    «Сочи» — «Тамбов» — 1:2 (1:1)
    Голы: Костюков, 41 (0:1). Нобоа, 44 (1:1). Мелкадзе, 56 (1:2)«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Цаллагов, Померко (Полоз, 46), Нобоа, Бурмистров (Бахтияров, 67), А.Заболотный, Мостовой«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Карасев, Тетрашвили, Мелкадзе (Кленкин, 74), Костюков (Хосонов, 90), Обухов (Мамтов, 86)Предупреждения: Померко, 28. Миладинович, 33. Калугин, 64. Мелкадзе, 71. Килин, 90+1
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