Примера. Волевая победа «Валенсии», «Барселона» против «Леванте», «Реал» примет «Бетис»

«Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2
В стартовом матче 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде обыграла «Эспаньол».
Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.
В первом тайме Марк Рока с пенальти вывел «Эспаньол» вперед, но на 69-й минуте Дани Парехо также с «точки» счет сравнял, а Макси Гомес на 80-й минуте принес «летучим мышам» победу.
Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле 62 минуты.
Примера. 12-й тур
«Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2 (1:0)
Голы: Рока, 31 — с пенальти (1:0). Парехо, 69 — с пенальти (1:1). М.Гомес, 80 (1:2)«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, В.Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 78), Рока, Феррейра (Кампусано, 74), У Лэй (Варгас, 65)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго, Черышев (Собрино, 63. Хосе Гайя, 89), М.Гомес, Торрес (Вальехо, 63)Предупреждение: Кондогбья, 30
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