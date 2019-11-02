Примера. Волевая победа «Валенсии», «Барселона» против «Леванте», «Реал» примет «Бетис»

2 и 3 ноября проходят матчи 12-го тура испанской Примеры

«Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2

В стартовом матче 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде обыграла «Эспаньол».

Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

В первом тайме Марк Рока с пенальти вывел «Эспаньол» вперед, но на 69-й минуте Дани Парехо также с «точки» счет сравнял, а Макси Гомес на 80-й минуте принес «летучим мышам» победу.

Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле 62 минуты.

Примера. 12-й тур «Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2 (1:0) Голы: Рока, 31 — с пенальти (1:0). Парехо, 69 — с пенальти (1:1). М.Гомес, 80 (1:2)«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, В.Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 78), Рока, Феррейра (Кампусано, 74), У Лэй (Варгас, 65)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго, Черышев (Собрино, 63. Хосе Гайя, 89), М.Гомес, Торрес (Вальехо, 63)Предупреждение: Кондогбья, 30

«Леванте» — «Барселона»

2 ноября, 18:00 мск

«Севилья» — «Атлетико»

2 ноября, 20:30 мск

«Реал» — «Бетис»

2 ноября, 23:00 мск

«Вальядолид» — «Мальорка»

3 ноября, 14:00 мск

«Вильярреал» — «Атлетик»

3 ноября, 16:00 мск

«Осасуна» — «Алавес

3 ноября, 18:00 мск

"Сельта" — "Хетафе"

3 ноября, 20:30 мск

"Леганес" — "Эйбар"

3 ноября, 20:30 мск

"Гранада" — "Реал Сосьедад"

3 ноября, 23:00 мск