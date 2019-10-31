«Ливерпуль» установил рекорд Кубка Лиги

Как сообщает Sky Sports, после победы в серии пенальти над(5:5; 5:4 — по пенальти)установил рекорд Кубка английской лиги.

Эта победа стала для мерсисайдцев восьмой в истории турнира, одержанной в серии одиннадцатиметровых ударов, что стало новым рекордом Кубка лиги.

Никому к настоящему моменту еще не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка лиги по пенальти.

Своего соперника в четвертьфинале соревнований «Ливерпуль» узнает в ходе жеребьевки, которая состоится сегодня, 31 октября.

Ранее появилась информация, что «красные» могут отказаться от участия в четвертьфинале Кубка лиги из-за участие команды в клубном чемпионате мира. 0