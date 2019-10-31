«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке Лиги

«Ливерпуль»
globallookpress.com
Данное решение мерсисайдцы готовы принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе. В это же время должна пройти следующая стадия Кубка лиги.
«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду Рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. "Ливерпуль" не будет жертвой этой проблемы.
Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору матч, надеясь, что "Арсенал" сделает это. Извините», — цитирует Клоппа ВВС. 0