«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке Лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Арсеналом» (5:5, 5:4 в серии пенальти) в 1/8 финала Кубка английской лиги заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в турнире.

Данное решение мерсисайдцы готовы принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе. В это же время должна пройти следующая стадия Кубка лиги.

«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду Рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. "Ливерпуль" не будет жертвой этой проблемы.

Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору матч, надеясь, что "Арсенал" сделает это. Извините», — цитирует Клоппа ВВС. 0