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    «Валенсия» и «Севилья» победителя не определили

    «Валенсия» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» в домашнем матче 11-го тура испанской Примеры.

    «Валенсия» — «Севилья»
    «Валенсия» — «Севилья»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед в концовке первого тайма, когда Лукас Окампос в касание замкнул прострел с фланга от Фернандо.

    Хозяева отыгрались за девять минут до конца основного времени. Даниэль Парехо выполнил навес со штрафного, а Рубен Собрино нанес точный удар головой.

    «Летучим мышам» в этом матче не помог Денис Черышев, который отбывал дисквалификацию.

    Примера. 11-й тур
    «Валенсия» — «Севилья» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — 45+3 Окампос, 1:1 — 81 Собрино«Валенсия»: Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Коклен (Кондогбиа, 40), Парехо, Ферран Торрес, Солер (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Собрино, 69), Макси Гомес«Севилья»: Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро (Гудель, 28), Кунде, Навас, Банега (Васкес, 79), Жордан, Оливер Торрес, Фернандо, Окампос, Эрнандес (Мунир, 85)Предупреждения: Жордан (32), Окампос (45), Ферран Торрес (45), Солер (45), Гарай (52), Габриэл Паулиста (68), Фернандо (74), Парехо (90)

    В турнирной таблице Примеры «Валенсия» занимает 11-е место (14 очков), а «Севилья» — четвертое (20 очков).

    «Реал Сосьедад» в домашнем матче 11-го тура Примеры потерпел поражение от «Леванте» — 1:2.

    На голы Эниса Барди и Борхи Майораля хозяева смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Виллиана Жозе.

    Примера. 11-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Леванте» — 1:2 (0:2)
    Голы: 0:1 — 24 Барди, 0:2 — 40 Майораль, 1:2 — 47 Виллиан Жозе«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 73), Монреаль, Льоренте, Ле Норман (Порту, 46), Сангальи (Виллиан Жозе, 46), Эдегор, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Исак«Леванте»: Фернандес, Постиго, Мирамон, Клерк, Везу, Барди (Коке, 85), Радоя, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 80), Майораль (Рохер Марти, 76), МоралесПредупреждения: Мелеро (37), Клерк (42), Виллиан Жозе (56), Постиго (89), Фернандес (90), Порту (90), Сальдуа (90)

    «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице (19 очков), а «Леванте» — десятое (14 очков). 0

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