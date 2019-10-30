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    ЦСКА и «Уфа» огласили составы

    ЦСКА — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол Кубок России Футбол России Уфа ЦСКА
    Главные тренеры ЦСКА и «Уфы» Виктор Гончаренко и Вадим Евсеев назвали стартовые составы на матч команд в 1/8 финала Кубка России.

    ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.

    Запасные: Зириков, Фернандес, Влашич, Магнуссон, Чалов, Сантос, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

    «Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Аликин (к), Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов, Алиев, Кротов.

    Запасные: Шафинский, Тилль, Бизяк, Фольмер, Пуцко, Голубев, Вомбергар, Козлов.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.67, на ничью — 3.82, тогда как на успех «Уфы» — 6.50.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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