ЦСКА — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.
Запасные: Зириков, Фернандес, Влашич, Магнуссон, Чалов, Сантос, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
«Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Аликин (к), Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов, Алиев, Кротов.
Запасные: Шафинский, Тилль, Бизяк, Фольмер, Пуцко, Голубев, Вомбергар, Козлов.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.67, на ничью — 3.82, тогда как на успех «Уфы» — 6.50.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0