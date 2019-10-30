ЦСКА — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

Главные тренеры ЦСКА и «Уфы»назвали стартовые составы на матч команд в 1/8 финала Кубка России.

ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.

Запасные: Зириков, Фернандес, Влашич, Магнуссон, Чалов, Сантос, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

«Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Аликин (к), Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов, Алиев, Кротов.

Запасные: Шафинский, Тилль, Бизяк, Фольмер, Пуцко, Голубев, Вомбергар, Козлов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.67, на ничью — 3.82, тогда как на успех «Уфы» — 6.50.

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