ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

В среду, 30 октября, в поединке 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Уфу». Начало игры — в 19:00 по Москве. Прогноз на ЦСКА — «Уфа».

ЦСКА

ЦСКА начал свое выступление в Кубке России с 1/16 финала, на этом этапе москвичи победили на выезде второлиговую «Аланию» со счетом 3:1.

У «армейцев» сейчас затяжной кризис. За последние пять встреч они проиграли четыре игры и один матч свели вничью, забив за этот период всего два гола.

Как раз мировой результат пришелся на игру со своим предстоящим соперником 1:1 (в 13-м туре РПЛ). После чего «красно-синие» дважды проиграли по 0:1. Сперва в ЛЕ венгерскому «Ференцварошу», а затем в чемпионате страны «Динамо».

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По итогам 14 туров Премьер-лиги ЦСКА разместился на пятой позиции, отпустив от себя лидера первенства на расстоянии двух побед.

«Уфа»

Уфимцы также преодолели один этап в текущем Кубке России, выбив на предыдущей стадии турнира перволиговую «Чайку» со счетом 1:0.

Как раз после кубковой игры «Уфа» не знает радости победы, дважды проиграв при двух ничейных результатах. Начали «горожане» эту серию с мировой с «Рубином» (0:0) в гостях.

Затем башкирцы уступили 0:1 дома «Ахмату», затем разошлись миром со своим предстоящим противником, а накануне они были разгромлены 0:3 на выезде «Тамбовом».

В турнирной таблице РПЛ «Уфа» после 14 туров идет на 11 месте, имея на своем счету 16 очков.

Прогноз на ЦСКА — «Уфа»

Обе команды на данный момент находятся не в лучшем состоянии и испытывают огромные проблемы с результативностью. Скорее всего, и в этом поединке результативность матча будет желать лучшего. 0