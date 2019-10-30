ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп«Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи Карлес АленьяТрансферный дайджест. 22-28 октября «Аризона»НХЛ. «Баффало» уступил «Аризоне», «Ванкувер» разгромил «Флориду»
  • 07:03
    • «Спартак» проявляет интерес к игроку молодежной сборной Белоруссии
  • 22:00
    • «Зенит» заинтересован в Жуане Жезусе
  • 21:43
    • Роналду: Моя цель — оставаться молодым, при этом взрослея
  • 20:51
    • «Краснодар» оспорит красную карточку Берга
  • 20:04
    • Трент — самый «острый» футболист Европы
  • 19:37
    • Рахимич: «Армейцы» скоро вернутся на победный путь
  • 19:17
    • Базур: Рад, что команда приняла меня обратно
    Все новости спорта

    ЦСКА — «Уфа»: чей кризис продлится?

    ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Уфу
    Прогноз на ЦСКА — «Уфа»
    «Уфа» — ЦСКА
    В среду, 30 октября, в поединке 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Уфу». Начало игры — в 19:00 по Москве. Прогноз на ЦСКА — «Уфа».
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 30 Октября 2019 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.55
  • Играть!
    •

    ЦСКА

    ЦСКА начал свое выступление в Кубке России с 1/16 финала, на этом этапе москвичи победили на выезде второлиговую «Аланию» со счетом 3:1.

    У «армейцев» сейчас затяжной кризис. За последние пять встреч они проиграли четыре игры и один матч свели вничью, забив за этот период всего два гола.

    Как раз мировой результат пришелся на игру со своим предстоящим соперником 1:1 (в 13-м туре РПЛ). После чего «красно-синие» дважды проиграли по 0:1. Сперва в ЛЕ венгерскому «Ференцварошу», а затем в чемпионате страны «Динамо».

    Все прогнозы на футбол

    По итогам 14 туров Премьер-лиги ЦСКА разместился на пятой позиции, отпустив от себя лидера первенства на расстоянии двух побед.

    «Уфа»

    Уфимцы также преодолели один этап в текущем Кубке России, выбив на предыдущей стадии турнира перволиговую «Чайку» со счетом 1:0.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Как раз после кубковой игры «Уфа» не знает радости победы, дважды проиграв при двух ничейных результатах. Начали «горожане» эту серию с мировой с «Рубином» (0:0) в гостях.

  • ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни
  • Реакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба
  • Вчера

    • Затем башкирцы уступили 0:1 дома «Ахмату», затем разошлись миром со своим предстоящим противником, а накануне они были разгромлены 0:3 на выезде «Тамбовом».

    В турнирной таблице РПЛ «Уфа» после 14 туров идет на 11 месте, имея на своем счету 16 очков.

    Прогноз на ЦСКА — «Уфа»

    Обе команды на данный момент находятся не в лучшем состоянии и испытывают огромные проблемы с результативностью. Скорее всего, и в этом поединке результативность матча будет желать лучшего. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.96
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брешиа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ахмат — Луч
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Кейн
  • «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
    • 18:03 23/10/2019     «Ростов» — «Сочи»
  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
    • 01:19 27/10/2019     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизниРеакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба Вчера в 02:280
  • 07:17
    • Рублев проиграл на старте турнира в Париже
  • 07:33
    • Мане хочет остаться в «Ливерпуле» навсегда
  • 22:45
    • Рибери дисквалифицирован за толчок арбитра
    Джордан Ларссон оформил дубль Футбол Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»Крупная победа «Спартака» над «Локомотивом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:220
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Барселона» себе лидерство в Примере?
  • 2.96
    •
  • 22:18
    • Лэмпард: Мы должны смириться с потерей Азара
  • 21:14
    • Гвардиола: Я думал, что с Месси мы выиграем всё
  • 20:43
    • Президент «Брешии»: Для меня Тонали стоит 300 млн евро
    Фрагмент матча Футбол Оренбургский комплекс «Краснодара»СМИ — о ничьей «Краснодара» с «Оренбургом» Вчера в 11:580
  • 20:15
    • Ван дер Варт: Написал Леви, чтобы «Тоттенхэм» взял Зиеша
  • 17:35
    • «Трактор» объявил о возвращении Кравцова
  • 17:02
    • Полузащитник «Спартака» привлек внимание трех клубов АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие