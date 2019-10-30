«Ахмат» — «Луч»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей отличились Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков, который сделал дубль.
Единственный гол «Луча» записал на свой счет Никита Саламатов.
В 1/4 финала «Ахмат» сыграет с победителем матча «Зенит» — «Томь».
Кубок России 1/8 финала
«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток) — 5:1 (2:0)
Голы: Мбенг, 11 (1:0). Анхель, 21 — с пенальти (2:0). Саламатов, 54 (2:1). Михаляк, 64 (3:1). Глушаков, 67 (4:1). Глушаков, 78 (5:1)«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов (Глушаков, 55), Гащенков, Швец, Бериша (Митришев, 56), Харин, Мбенг, Михаляк (А.Кадыров, 74)«Луч»: Ребров, Степанец, Марущак, Ботака-Иобома, С.Пономаренко, Саламатов, Носов (Квеквескири, 60), Абазов, Кротов, Кутьин (Катрич, 46), Гордиенко (Алиев, 46)Предупреждения: Ботака-Иобома, 22. Саламатов, 25. Швец, 29. С.Пономаренко, 45. Анхель, 53. Абазов, 58. Гащенков, 74