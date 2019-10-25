ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси»«Челси» выдал лучшее выступление при Лэмпарде
  • 23:52
    • «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Турции
  • 21:46
    • ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Москве
  • 00:04
    • «Арсенал» вырвал победу у «Витории», «Севилья» разгромила «Дюделанж»
  • 22:37
    • ЦСКА проиграл «Йокериту», «Локомотив» дожал «Барыс»
  • 22:20
    • «Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»

    «Динамо» Киев — «Копенгаген»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Динамо Киев Футбол Украины Копенгаген Спортинг Лиссабон Португалия ЛАСК Русенборг ПСВ Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Копенгагеном» (1:1) в матче 3-го тура группы B Лиги Европы.

    Киевское «Динамо»
    Киевское «Динамо»

    Гости открыли счет уже на 2-й минуте — отличился Пиерос Сотириу. Киевляне ответили точным ударом Артема Шабанова на 53-й минуте.

    В параллельной встрече группы B «Мальме» дома переиграл «Лугано» — 2:1.

    В группе B лидирует «Копенгаген» (5 очков), второе место занимает «Динамо» (5 очков), третье — «Мальме» (4 очка), последнее — «Лугано» (1 очко).

    В рамках группы D «Спортинг» одержал минимальную победу над «Русенборгом» — 1:0. На 70-й минуте единственный гол забил Янник Боласье.

    В другом матче группы ПСВ и ЛАСК разошлись миром в Эйндховене — 0:0.

    В группе D лидирует ПСВ (7 очков), второй — «Спортинг» (6 очков), третий — ЛАСК (4 очка), последний — «Русенборг» (0 баллов). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
  • Вчера в 12:10
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Урал»
  • 1.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Баффало» лидерство в таблице Востока?
  • «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Заработает ли очередные баллы «Нэшвилл» дома?
  • «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Чем закончится поединок на «Уралец-Арене»?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев«Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит Вчера в 01:540
  • 19:21
    • Клопп: Я не особо наслаждался игрой с «Генком», а вот результатом — это да
  • 17:04
    • Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов
  • 16:21
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября Вчера в 08:410
  • Экспресс дня

  • «Лестер» попробует удержаться в лидирующей тройке
  • 4.03
    •
  • 00:19
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»
  • 23:38
    • Гончаренко: Причина поражения — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого
  • 23:25
    • Влашич: ЦСКА доминировал всю игру
    Гарри Кейн Футбол «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»«Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, который может с легкостью подписывать звезд 23/10/2019 в 18:030
  • 13:01
    • СМИ: Абрамович отказался продать «Челси» ближневосточному консорциуму
  • 23:10
    • Чалов: Футбол нас наказал
  • 22:48
    • «Краснодар» играет вничью с «Трабзонспором» после первого тайма
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие