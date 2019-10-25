«Динамо» Киев — «Копенгаген»: счет матча 1:1, обзор голов

Киевскоена своем поле сыграло вничью с(1:1) в матче 3-го тура группы B Лиги Европы.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте — отличился Пиерос Сотириу. Киевляне ответили точным ударом Артема Шабанова на 53-й минуте.

В параллельной встрече группы B «Мальме» дома переиграл «Лугано» — 2:1.

В группе B лидирует «Копенгаген» (5 очков), второе место занимает «Динамо» (5 очков), третье — «Мальме» (4 очка), последнее — «Лугано» (1 очко).

В рамках группы D «Спортинг» одержал минимальную победу над «Русенборгом» — 1:0. На 70-й минуте единственный гол забил Янник Боласье.

В другом матче группы ПСВ и ЛАСК разошлись миром в Эйндховене — 0:0.

В группе D лидирует ПСВ (7 очков), второй — «Спортинг» (6 очков), третий — ЛАСК (4 очка), последний — «Русенборг» (0 баллов). 0