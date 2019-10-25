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    «Барселона» просматривается к игрокам сборной Бразилии

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    «Барселона» проявляет интерес к футболистам сборной Бразилии Родриго Кайо и Эвертоном Соаресом, сообщает Mundo Deportivo.

    Родриго Кайо
    Родриго Кайо

    Как передает источник, скауты каталонского клуба следили за игрой защитника «Фламенго» и форварда «Гремио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (5:0).

    Отмечается, что 26-летний Кайо может перейти в «Барселону» уже в январе. В декабре прошлого года он уже проходил медицинский осмотр в клубе, когда еще принадлежал «Сан-Паулу».

    Кайо выступает за «Фламенго» с декабря 2018 года, сыграл 30 матчей и забил два мяча. Эвертон — воспитанник «Гремио», за основу дебютировал в апреле 2014 года, провел 167 игр, отличился 44 голами и 15 ассистами.

    Рыночная стоимость защитника — 6 миллионов евро, а нападающего — 40 миллионов. 0

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