Примера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» встретится с «Атлетиком»

«Вильярреал» — «Алавес» 4:1
«Вильярреал» в домашнем матче десятого тура испанской Примеры разгромил «Алавес» — 4:1.
Уже на 13-й минуте форвард хозяев Карл Токо Экамби открыл счет. Гости ответили точным ударом Лукаса Переса на 50-й минуте.
На 65-й минуте Экамби оформил дубль, а на 84-й минуте Херар Морено упрочил преимущество «желтой субмарины».
Окончательный результат в компенсированное время установил Хавьер Онтиверос.
Примера. 10-й тур
«Вильярреал» — «Алавес» — 4:1 (1:0)
Голы: Токо-Экамби, 13 (1:0). Лукас, 50 (1:1). Токо-Экамби, 65 (2:1). Х.Морено, 84 (3:1). Онтиверос, 90+1 (4:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Замбо (Чиквуэзе, 61), Х.Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 84), Вакасо, Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Сайнс, 70), Риоха (Берк, 67)Предупреждения: Хоселу, 23. Марио Гаспар, 53. Магальян, 65. Пау Торрес, 77
В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает третье место (17 очков), а «Алавес» — 14-е (11 очков).
«Леганес» — «Мальорка»
26 октября, 17:00 мск
«Вальядолид» — «Эйбар»
26 октября, 19:30 мск
«Атлетико» — «Атлетик»
26 октября, 22:00 мск
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
27 октября, 13:00 мск
«Гранада» — «Бетис»
27 октября, 15:00 мск
«Леванте» — «Эспаньол»
27 октября, 17:00 мск
«Севилья» — «Хетафе»
27 октября, 19:30 мск
«Осасуна» — «Валенсия»
27 октября, 22:00 мск
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