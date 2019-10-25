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    Примера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» встретится с «Атлетиком»

    Подробности матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу

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    С 25 по 27 октября в испанской Примере пройдут матчи десятого тура.

    «Вильярреал» — «Алавес» 4:1

    «Вильярреал» в домашнем матче десятого тура испанской Примеры разгромил «Алавес» — 4:1.

    Уже на 13-й минуте форвард хозяев Карл Токо Экамби открыл счет. Гости ответили точным ударом Лукаса Переса на 50-й минуте.

    На 65-й минуте Экамби оформил дубль, а на 84-й минуте Херар Морено упрочил преимущество «желтой субмарины».

    Окончательный результат в компенсированное время установил Хавьер Онтиверос.

    Примера. 10-й тур
    «Вильярреал» — «Алавес» — 4:1 (1:0)
    Голы: Токо-Экамби, 13 (1:0). Лукас, 50 (1:1). Токо-Экамби, 65 (2:1). Х.Морено, 84 (3:1). Онтиверос, 90+1 (4:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Замбо (Чиквуэзе, 61), Х.Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 84), Вакасо, Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Сайнс, 70), Риоха (Берк, 67)Предупреждения: Хоселу, 23. Марио Гаспар, 53. Магальян, 65. Пау Торрес, 77

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает третье место (17 очков), а «Алавес» — 14-е (11 очков).

    «Леганес» — «Мальорка»

    26 октября, 17:00 мск

    «Вальядолид» — «Эйбар»

    26 октября, 19:30 мск

    «Атлетико» — «Атлетик»

    26 октября, 22:00 мск

    «Сельта» — «Реал Сосьедад»

    27 октября, 13:00 мск

    «Гранада» — «Бетис»

    27 октября, 15:00 мск

    «Леванте» — «Эспаньол»

    27 октября, 17:00 мск

    «Севилья» — «Хетафе»

    27 октября, 19:30 мск

    «Осасуна» — «Валенсия»

    27 октября, 22:00 мск

    «Барселона» — «Реал»

    Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря из-за протестов в Каталонии. 0

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