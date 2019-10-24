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    «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Турции

    «Трабзонспор» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Турецкий «Трабзонспор» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Ольссон отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Петров с рикошетом от вратаря прострелил в центр.

    Первым на отскоке дважды во вратарской оказался Маркус Берг. Сначала его удар блокировал Перейра, но повторный выстрел уже был точен.

    А на третьей компенсированной минуте Тонни де Вильена сначала отпасовал на Ари в центральной зоне у чужой штрафной, затем сам здорово открылся под ответный пас, вышел один на один и пробил мимо вратаря точно в цель.

    Лига Европы. Группа С
    «Трабзонспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2 (0:0)
    Голы: Берг, 49 (0:1). Вилена, 90+2 (0:2)«Трабзонспор» (Турция): Угурджан Чакыр, Жоау Перейра, И.Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Сари, Соса, Черечки (Доган Эрдоган, 68), Абдюлькадир Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов (Фьолусон, 76), Олссон, Вилена, Сулейманов, Берг (Ари, 70), Стоцкий (М.Фернандеш, 62)Предупреждения: Олссон, 29. Спаич, 31. Жоау Перейра, 49. Соса, 54. Рамирес, 63. И.Фернандеш, 78

    В другом матче группы испанский «Хетафе» на своем поле уступил швейцарскому «Базелю» — 0:1.

    Счет на 18-й минуте открыл Фабиан Фрай.

    На 73-й минуте гости остались в меньшинстве — Кевин Буа получил вторую желтую карточку.

    «Краснодар» набрал первые очки на групповом этапе. Команда Сергея Матвеева благодаря этой победе поднялась на третье место в турнирной таблице группы С.

    На первой строчке с семью очками располагается «Базель», «Хетафе» с шестью очками идет вторым, а «Трабзонспор» замыкает таблицу. 0

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