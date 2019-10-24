«Трабзонспор» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Ольссон отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Петров с рикошетом от вратаря прострелил в центр.
Первым на отскоке дважды во вратарской оказался Маркус Берг. Сначала его удар блокировал Перейра, но повторный выстрел уже был точен.
А на третьей компенсированной минуте Тонни де Вильена сначала отпасовал на Ари в центральной зоне у чужой штрафной, затем сам здорово открылся под ответный пас, вышел один на один и пробил мимо вратаря точно в цель.
В другом матче группы испанский «Хетафе» на своем поле уступил швейцарскому «Базелю» — 0:1.
Счет на 18-й минуте открыл Фабиан Фрай.
На 73-й минуте гости остались в меньшинстве — Кевин Буа получил вторую желтую карточку.
«Краснодар» набрал первые очки на групповом этапе. Команда Сергея Матвеева благодаря этой победе поднялась на третье место в турнирной таблице группы С.
На первой строчке с семью очками располагается «Базель», «Хетафе» с шестью очками идет вторым, а «Трабзонспор» замыкает таблицу. 0