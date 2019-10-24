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    Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Партизаном»

    «Партизан» — «МЮ»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Сербский «Партизан» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L.

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    На 42-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Уильямс ворвался в штрафную «Партизана», где его в подкате сбил сербский защитник. Антони Марсьяль ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

    Лига Европы. Группа L
    «Партизан» (Сербия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1 (0:1)
    Гол: Марсьяль, 43 — с пенальти«Партизан» (Сербия): Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, С.Павлович, Натхо, Тошич (Ф.Стеванович, 75), Сума (Л.Павлович, 83), Зджелар, Садик, Асано (Иванович, 90)«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Рохо, Джоунс, Магуайр, Ван-Биссака (Рэшфорд, 60), Уильямс, Мата, Мактоминэй, Гарнер (Перейра, 82), Марсьяль (Джеймс, 60), ЛингардПредупреждения: Джоунс, 46. Натхо, 66. Милетич, 67. Зджелар, 89

    В другом матче группы голландский «Аз Алкмар» одержал крупную домашнюю победу над казахстанской «Астаной» — 6:0.

    Дубль оформил Тен Копмейнерс, также отличились Майрон Боаду, Кэлвин Стенгс, Юкинари Сунавара и Усама Идрисси.

    «МЮ» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы L. АЗ (5) — второй, «Партизан» (3) — третий, «Астана» (0) — четвертая. 0

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