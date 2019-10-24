«Порту» — «Рейнджерс»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европына своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Голом в составе «драконов» отметился хавбек Луис Диас (36-я минута), у шотландцев отличился нападающий Альфредо Морелос (44).

В другом матче группы G швейцарский «Янг Бойз» на своем поле обыграл «Фейенорд» (2:0), забив оба гола с пенальти. Отличились Рожер Ассале (14-я минута) и Жан-Пьер Нсаме (28).

«Янг Бойз» поднялся на первое место в группе, набрав шесть очков. «Рейнджерс» и «Порту» с 4 очками делят вторую и третью строчку.

В группе К английский «Вулверхэмптон» одержал волевую гостевую победу над братиславским «Слованом» (2:1), забив оба мяча во втором тайме. Гости завершали встречу вдесятером после удаления Жоты.

В другом матче этого квартета «Брага» на выезде переиграла турецкий «Бешикташ» — 2:1. В этой игре на 74-й минуте пенальти не реализовал Адем Ляйич.

«Брага» лидирует в группе K с 7 очками, у «Вулверхэмптона» — 6, «Слован» имеет в активе 4 очка, а «Бешикташ» — 0.

В группе I обе встречи завершились вничью. «Сент-Этьен» не смог дома обыграть украинскую «Александрию» (1:1), а бельгийский «Гент» ушел от поражения в поединке с немецким «Вольфсбургом» (2:2).

«Гент» и «Вольфсбург» набрали по 5 очков, «Сент-Этьен» и «Александрия» — по 2.

В рамках группы A «Карабах» и АПОЕЛ разошлись миром — 2:2. 0