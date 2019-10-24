ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси»«Челси» выдал лучшее выступление при Лэмпарде
  • 21:46
    • ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Москве
  • 22:37
    • ЦСКА проиграл «Йокериту», «Локомотив» дожал «Барыс»
  • 22:20
    • «Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 22:09
    • «Рома» упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией»
  • 21:52
    • Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Партизаном»
    Все новости спорта

    «Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью

    «Порту» — «Рейнджерс»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Португалия Порту Рейнджерс Янг Бойз Фейеноорд Вулверхэмптон Футбол Англии Брага Слован Братислава Бешикташ Александрия Футбол Украины Сент-Этьен Футбол Франции Вольфсбург Футбол Германии Гент Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Порту» на своем поле сыграл вничью с «Рейнджерс» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голом в составе «драконов» отметился хавбек Луис Диас (36-я минута), у шотландцев отличился нападающий Альфредо Морелос (44).

    В другом матче группы G швейцарский «Янг Бойз» на своем поле обыграл «Фейенорд» (2:0), забив оба гола с пенальти. Отличились Рожер Ассале (14-я минута) и Жан-Пьер Нсаме (28).

    «Янг Бойз» поднялся на первое место в группе, набрав шесть очков. «Рейнджерс» и «Порту» с 4 очками делят вторую и третью строчку.

    В группе К английский «Вулверхэмптон» одержал волевую гостевую победу над братиславским «Слованом» (2:1), забив оба мяча во втором тайме. Гости завершали встречу вдесятером после удаления Жоты.

    В другом матче этого квартета «Брага» на выезде переиграла турецкий «Бешикташ» — 2:1. В этой игре на 74-й минуте пенальти не реализовал Адем Ляйич.

    «Брага» лидирует в группе K с 7 очками, у «Вулверхэмптона» — 6, «Слован» имеет в активе 4 очка, а «Бешикташ» — 0.

    В группе I обе встречи завершились вничью. «Сент-Этьен» не смог дома обыграть украинскую «Александрию» (1:1), а бельгийский «Гент» ушел от поражения в поединке с немецким «Вольфсбургом» (2:2).

    «Гент» и «Вольфсбург» набрали по 5 очков, «Сент-Этьен» и «Александрия» — по 2.

    В рамках группы A «Карабах» и АПОЕЛ разошлись миром — 2:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
  • 12:10
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Лестер»
  • 2.95
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Баффало» лидерство в таблице Востока?
  • «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Заработает ли очередные баллы «Нэшвилл» дома?
  • «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Чем закончится поединок на «Уралец-Арене»?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев«Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит 01:540
  • 16:21
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
  • 13:01
    • СМИ: Абрамович отказался продать «Челси» ближневосточному консорциуму
  • 12:35
    • Защитник «Реала» оштрафован на один миллион евро
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. 37 сэйвов Василевского, «Оттава» прервала серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 08:410
  • Экспресс дня

  • «Лестер» попробует удержаться в лидирующей тройке
  • 4.03
    •
  • 23:25
    • Влашич: ЦСКА доминировал всю игру
  • 23:10
    • Чалов: Футбол нас наказал
  • 22:48
    • «Краснодар» играет вничью с «Трабзонспором» после первого тайма
    Гарри Кейн Футбол «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»«Манчестер Юнайтед» уже не тот клуб, который может с легкостью подписывать звезд Вчера в 18:030
  • 12:23
    • Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА
  • 21:28
    • Марш: «Зальцбург» сам себе усложнил жизнь, но шансы еще есть
  • 21:18
    • Анчелотти: Отличный матч, в котором нам приходилось потерпеть
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие