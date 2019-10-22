Модрич — первый лауреат ЗМ за 26 лет, который не попал в номинацию на следующий год

Накануне журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

В список номинантов не вошел действующий обладатель награды полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Как сообщает RMC Sport, подобное произошло впервые с 1993 года.

Ранее такое случалось с Марко ван Бастеном. Он выиграл приз в 1992-м году, однако в 1993-м его среди претендентов не оказалось.

Напомним, что вчера, 21 октября, был оглашен список из 30 игроков, которые претендуют на награду. В него попали такие футболисты как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Верджил Ван Дейк, Садио Мане, Мохамед Салах и другие.

Криштиану Роналду и Лионель Месси выигрывали Золотой мяч по пять раз, что является рекордным показателем. Победитель станет известен на официальной церемонии 2 декабря. 0