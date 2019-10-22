Модрич — первый лауреат ЗМ за 26 лет, который не попал в номинацию на следующий год

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    Накануне журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    В список номинантов не вошел действующий обладатель награды полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Как сообщает RMC Sport, подобное произошло впервые с 1993 года.

    Ранее такое случалось с Марко ван Бастеном. Он выиграл приз в 1992-м году, однако в 1993-м его среди претендентов не оказалось.

    Напомним, что вчера, 21 октября, был оглашен список из 30 игроков, которые претендуют на награду. В него попали такие футболисты как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Верджил Ван Дейк, Садио Мане, Мохамед Салах и другие.

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