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    Определился полный список претендентов на «Золотой мяч»

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    Авторитетное французское издание France Football опубликовало полный список претендентов на «Золотой мяч».

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Всего объявлено 30 номинантов:

    Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона», Нидерланды), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция), Душан Тадич («Аякс», Сербия), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Матейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус», Нидерланды), Карим Бензема («Реал», Франция), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль», Нидерланды), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур», Южная Корея), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Антуан Гризманн («Атлетико» / «Барселона», Франция), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Эден Азар («Челси» / «Реал», Египет), Маркиньос («Пари Сен-Жермен», Бразилия), Жоау Фелиш («Бенфика» / «Атлетико», Португалия), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия).

    Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

    В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. 0

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