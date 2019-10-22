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    Эвра: Самый сложный соперник? Джеймс Милнер

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    Бывший футболист сборной Франции, «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал журналистам о том, кто из соперников на поле был для него самым тяжелым. Интервью француза приводит Sky Sports.

    Патрис Эвра
    Патрис Эвра

    «Самый сложный соперник? Джеймс Милнер. Я несколько раз играл против Месси на фланге и не могу сказать, что это было легко, но мне удавалось справиться с ним. По-настоящему опасным Лео становится, когда смещается в центр. Милнер же постоянно мешал мне. Я был защитником атакующего типа, и он преследовал меня повсюду и боролся со мной в воздухе. В те моменты я думал: "Просто иди в атаку и оставь меня в покое!"

    Аарон Леннон был игроком, который мог обгонять меня, когда я не был на 100 процентов готов к матчу. Защитники ненавидят, когда такое происходит. Мне было трудно справляться с его скоростью, но самый сложный оппонент — всё равно Милнер», — сказал Эвра в интервью. 0

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