«Брюгге» — «Пари Сен-Жермен»: составы, коэффициенты, онлайн

Килиан Мбаппе
globallookpress.com
Встреча группы A, которая пройдет в Бельгии, начнется в 22:00 по московскому времени.
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Де Кетеларе, Ритс, Ванакен, Дьятта, Соболь, Тау, Деннис.
Запасные: Хорват, Баланта, Коссуну, Санья, Окереке, Коолс, Опенда.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера, Маркиньюс, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Ди Мария.
Запасные: Рико, Мбаппе, Паредес, Кавани, Сарабия, Диалло, Дагба.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Пари Сен-Жермен». Коэффициент на его победу — 1.70, на ничью — 4.15, тогда как на успех «Брюгге» — 5.35.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0