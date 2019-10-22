«Брюгге» — «Пари Сен-Жермен»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Брюгге» и «Пари Сен-Жермен» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы A, которая пройдет в Бельгии, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Де Кетеларе, Ритс, Ванакен, Дьятта, Соболь, Тау, Деннис.

Запасные: Хорват, Баланта, Коссуну, Санья, Окереке, Коолс, Опенда.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера, Маркиньюс, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Ди Мария.

Запасные: Рико, Мбаппе, Паредес, Кавани, Сарабия, Диалло, Дагба.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Пари Сен-Жермен». Коэффициент на его победу — 1.70, на ничью — 4.15, тогда как на успех «Брюгге» — 5.35.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0