«Брюгге» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» будет принимать французский ПСЖ. Встреча пройдет 22 октября на стадионе «Ян Брейдел». Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Брюгге» — ПСЖ.

«Брюгге»

«Брюгге» начал свой путь в Лиге чемпионов с квалификации, где преодолел два раунда до группового этапа.

Сперва «черно-синие» одолели киевское «Динамо» (1:0 и 3:3), а на этапе раунда плей-офф дважды обыграли австрийский ЛАСК — 1:0 и 2:1.

Оба поединка групповой стадии клуб из Западной Фландрии свел вничью. На старте турнира он поделил очки с турецким «Галатасараем» (0:0) дома, а во втором туре расписал мировую с «Реалом» (2:2) в Мадриде, ведя по ходу игры 2:0. С двумя очками бельгийцы идут вторыми в квартете А.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Стоит отметить, что у «Брюгге» на данный момент 10-матчевая беспроигрышная серия в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда Филиппа Клемана еще не проигрывала. В чемпионате Бельгии она лидирует.

ПСЖ

Парижская команда в ранге чемпиона Франции сразу же начала играть в этой Лиге чемпионов с группового этапа.

Пока «красно-синие» идут в самом престижном евротурнире без потерь и без пробоин, выиграв оба матча «всухую». Сперва они разгромили на своей территории мадридский «Реал» (3:0), а во втором игровом дне парижане переиграли в Стамбуле «Галатасарай» — 1:0.

С шестью зачетными баллами дружина Тухеля разместилась на первой строке в квартете А, опережая вторую позицию на четыре пункта.

В чемпионате Франции ПСЖ занимает первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков. Накануне «столичные» разгромили в гостях «Ниццу» (4:1) в матче Лиги 1.

Не поможет парижскому коллективу в Бельгии ряд футболистов, среди которых находится и бразилец Неймар.

Прогноз на «Брюгге» — ПСЖ

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.57.

На викторию «Брюгге» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.

Прогнозируем, что парижская команда добудет победу в Бельгии, нанеся первое поражение «Брюгге» в сезоне. 0