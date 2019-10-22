«Брюгге» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

«Брюгге»
«Брюгге» начал свой путь в Лиге чемпионов с квалификации, где преодолел два раунда до группового этапа.
Сперва «черно-синие» одолели киевское «Динамо» (1:0 и 3:3), а на этапе раунда плей-офф дважды обыграли австрийский ЛАСК — 1:0 и 2:1.
Оба поединка групповой стадии клуб из Западной Фландрии свел вничью. На старте турнира он поделил очки с турецким «Галатасараем» (0:0) дома, а во втором туре расписал мировую с «Реалом» (2:2) в Мадриде, ведя по ходу игры 2:0. С двумя очками бельгийцы идут вторыми в квартете А.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Стоит отметить, что у «Брюгге» на данный момент 10-матчевая беспроигрышная серия в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда Филиппа Клемана еще не проигрывала. В чемпионате Бельгии она лидирует.
ПСЖ
Парижская команда в ранге чемпиона Франции сразу же начала играть в этой Лиге чемпионов с группового этапа.
Пока «красно-синие» идут в самом престижном евротурнире без потерь и без пробоин, выиграв оба матча «всухую». Сперва они разгромили на своей территории мадридский «Реал» (3:0), а во втором игровом дне парижане переиграли в Стамбуле «Галатасарай» — 1:0.
С шестью зачетными баллами дружина Тухеля разместилась на первой строке в квартете А, опережая вторую позицию на четыре пункта.
В чемпионате Франции ПСЖ занимает первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков. Накануне «столичные» разгромили в гостях «Ниццу» (4:1) в матче Лиги 1.
Не поможет парижскому коллективу в Бельгии ряд футболистов, среди которых находится и бразилец Неймар.
Прогноз на «Брюгге» — ПСЖ
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.57.
На викторию «Брюгге» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.
Прогнозируем, что парижская команда добудет победу в Бельгии, нанеся первое поражение «Брюгге» в сезоне. 0