Михневич мечтает поработать за границей

Главный тренер молодежной сборной Польшипрокомментировал информацию об интересе «Динамо».

«Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей. Тем не менее, на данный момент у меня есть конкретная задача, которую я получил, которую доверила мне Федерация футбола Польши.

Я хочу во второй раз попасть на финальный турнир молодежного Евро и не думаю больше ни о чем. Любые предложения я буду рассматривать после турнира», — приводит слова Михневича Super Express.

Ранее «Динамо» отправило в отставку с поста главного тренера команды Дмитрия Хохлова. 0