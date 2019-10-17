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    Михневич мечтает поработать за границей

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    Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал информацию об интересе «Динамо».

    Чеслав Михневич
    Чеслав Михневич

    «Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей. Тем не менее, на данный момент у меня есть конкретная задача, которую я получил, которую доверила мне Федерация футбола Польши.

    Я хочу во второй раз попасть на финальный турнир молодежного Евро и не думаю больше ни о чем. Любые предложения я буду рассматривать после турнира», — приводит слова Михневича Super Express.

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