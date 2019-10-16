ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дидье ДешамФранция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
  • 19:38
    • Алексис Санчес выбыл до конца года
  • 18:38
    • Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
  • 16:16
    • «Нижний Новгород» уволил Черышева-старшего
  • 15:59
    • Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
  • 15:37
    • Маммана перенес операцию
    Все новости спорта

    Тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

    Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич вошел в число кандидатов на пост наставника московского «Динамо», информирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Polsat Sport.

    Чеслав Михневич
    Чеслав Михневич

    Также среди кандидатов фигурирует Дан Петреску, который ранее уже работал в «Динамо», а сейчас возглавляет ЧФР.

    Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу также является кандидатом на работу в московском клубе.

    Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги.

    «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

    В «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Локомотив» теряет игроков, но не очки
  • 06/10/2019 в 21:28
    •
  • Прогноз
  • «Форталеза» — «Фламенго»
  • 2.80
  • Завтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не потеряет очки в игре с московским «Динамо»
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Сохранит ли свой отрыв «Фламенго»?
  • «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • В Питтсбурге соперники будут забивать много
  • «Питтсбург» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Василевский помог своей команде победить Хоккей НХЛ. 33 сэйва Василевского, победа «Каролины», четыре ассиста РайллиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября 09:020
  • 16:30
    • Александрова разгромила Калинскую на Кубке Кремля
  • 15:47
    • Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге
  • 14:45
    • У Жиру есть два предложения из MLS
    Рахим Стерлинг Футбол Разгром и расизм. Как сборная Англии победила в СофииПять выводов после победы сборной Англии над сборной Болгарии Вчера в 20:330
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли ЦСКА очередную серию побед в КХЛ?
  • 2.84
    •
  • 20:22
    • Тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»
  • 20:00
    • Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале в матче Болгария — Англия
  • 19:48
    • Нигматуллин: Дзюба игрой доказывает, кто в сборной номер один
    Криштиану Роналду Футбол В компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьереПортугалец отличился с пенальти в матче против Украины Вчера в 18:340
  • 14:32
    • Хамес может стать частью сделки по переходу Канте
  • 14:15
    • Аллегри близок к договоренности с «МЮ»
  • 11:29
    • СМИ: «Тоттенхэм» связывался с Моуринью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие