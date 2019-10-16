Тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

Главный тренер молодежной сборной Польшивошел в число кандидатов на пост наставника московского, информирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Polsat Sport.

Также среди кандидатов фигурирует Дан Петреску, который ранее уже работал в «Динамо», а сейчас возглавляет ЧФР.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу также является кандидатом на работу в московском клубе.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги.

«Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

В «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября. 0