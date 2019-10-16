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    Нигматуллин: Дзюба игрой доказывает, кто в сборной номер один

    Сборная России Футбол России Евро-2020 Сборная Бельгии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о форварде национальной команды Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Капитан сборной России забил девять голов в восьми матчах квалификации и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

    «Дзюба прямо сейчас своей игрой доказывает, кто в сборной номер один. На нем строится вся игра в атаке.

    Несмотря на победу, нужно в любом случае бороться с Бельгией за выход с первого места.

    Нужно не опускать руки, думая, что все уже сделано, а продолжать наслаждаться футболом, который так хорошо идет», — приводит «Собеседник» слова Нигматуллина.

    Напомним, после поражения от Бельгии (1:3) в первом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная России одержала семь побед подряд и гарантировала себе участие в финальном турнире.

    16 ноября в Санкт-Петербурге Россия примет Бельгию и в случае победы сможет побороться за первое место в группе I. 0

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