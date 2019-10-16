Нигматуллин: Дзюба игрой доказывает, кто в сборной номер один

Бывший голкипер сборной Россиивысказался о форварде национальной команды

Капитан сборной России забил девять голов в восьми матчах квалификации и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

«Дзюба прямо сейчас своей игрой доказывает, кто в сборной номер один. На нем строится вся игра в атаке.

Несмотря на победу, нужно в любом случае бороться с Бельгией за выход с первого места.

Нужно не опускать руки, думая, что все уже сделано, а продолжать наслаждаться футболом, который так хорошо идет», — приводит «Собеседник» слова Нигматуллина.

Напомним, после поражения от Бельгии (1:3) в первом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная России одержала семь побед подряд и гарантировала себе участие в финальном турнире.

16 ноября в Санкт-Петербурге Россия примет Бельгию и в случае победы сможет побороться за первое место в группе I. 0