Стерлинг назвал болельщиков сборной Болгарии идиотами

Полузащитник сборной Англиивысказался о расистском поведении болельщиков в Софии на матче отбора Евро-2020 с командой Болгарии (6:0).

«Сочувствую Болгарии, что ее представляли такие идиоты на стадионе. Но все равно счет 6:0 и мы летим домой. Мы сделали то, что должны были. Хорошей дороги нашим болельщикам. Вы, ребята, были в порядке», — написал Стерлинг в Twitter.

Напомним, что по ходу встречи арбитру пришлось приостановить игру из-за поведения фанатов на стадионе в Софии, которые оскорбляли футболистов гостей по расовому признаку.

Футбольная ассоциация Англии обратилась в УЕФА с требованием о незамедлительном расследовании проявления расизма на матче с Болгарией. 0