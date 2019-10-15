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    Стерлинг назвал болельщиков сборной Болгарии идиотами

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    Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг высказался о расистском поведении болельщиков в Софии на матче отбора Евро-2020 с командой Болгарии (6:0).

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    «Сочувствую Болгарии, что ее представляли такие идиоты на стадионе. Но все равно счет 6:0 и мы летим домой. Мы сделали то, что должны были. Хорошей дороги нашим болельщикам. Вы, ребята, были в порядке», — написал Стерлинг в Twitter.

    Напомним, что по ходу встречи арбитру пришлось приостановить игру из-за поведения фанатов на стадионе в Софии, которые оскорбляли футболистов гостей по расовому признаку.

    Футбольная ассоциация Англии обратилась в УЕФА с требованием о незамедлительном расследовании проявления расизма на матче с Болгарией. 0

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