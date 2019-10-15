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    Испания избежала поражения против Швеции, Румыния и Норвегия сыграли вничью

    Швеция — Испания: счет матча 1:1, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швеции Сборная Румынии Сборная Норвегии Календарь Евро-2020Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Испании сыграла вничью со Швецией в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:1.

    Испания вышла на Евро-2020
    Испания вышла на Евро-2020

    Единственный гол шведов в этой встрече забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Испанцы ушли от поражения на последних минутах матча усилиями Родриго, а добытая ничья позволила им досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы. Шведы идут вторыми в группе F, набрав 15 очков.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
    Швеция — Испания — 1:1 (0:0)
    Голы: Берг, 50 (1:0). Родриго, 90+2 (1:1)Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон, Ларссон, Олссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг, Куэйсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3)Испания: де Хеа (Аррисабалага, 60), Карвахаль (Хесус Навас, 81), Альбиоль, Иньиго Мартинес, Бернат, Руис, Эрнандес, Тиагу Алькантара (Родриго, 66), Оярсабаль, Морено, СебальосПредупреждения: Себальос, 69. Олссон, 81. Руис, 81. Берг, 89. Эрнандес, 89

    Румыния в параллельном матче сыграла вничью с Норвегией (1:1) и занимает третье место с 14 очками.

    Фарерские острова принимали на своем поле Мальту и сумели одержать минимальную победу — 1:0. 0

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