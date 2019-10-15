Швеция — Испания: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью сов матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:1.

Единственный гол шведов в этой встрече забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Испанцы ушли от поражения на последних минутах матча усилиями Родриго, а добытая ничья позволила им досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы. Шведы идут вторыми в группе F, набрав 15 очков.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F Швеция — Испания — 1:1 (0:0) Голы: Берг, 50 (1:0). Родриго, 90+2 (1:1)Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон, Ларссон, Олссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг, Куэйсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3)Испания: де Хеа (Аррисабалага, 60), Карвахаль (Хесус Навас, 81), Альбиоль, Иньиго Мартинес, Бернат, Руис, Эрнандес, Тиагу Алькантара (Родриго, 66), Оярсабаль, Морено, СебальосПредупреждения: Себальос, 69. Олссон, 81. Руис, 81. Берг, 89. Эрнандес, 89

Румыния в параллельном матче сыграла вничью с Норвегией (1:1) и занимает третье место с 14 очками.

Фарерские острова принимали на своем поле Мальту и сумели одержать минимальную победу — 1:0. 0