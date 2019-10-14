Кейн: я должен быть не единственным, кто ведёт сборную Англии за собой

Нападающий лондонскогои сборнойдал интервью, в котором он озвучил свои ощущения от своего выступления и игры сборной на отборе к Евро-2020. Интервью опубликовали в The Sun.

«Я беру на себя ответственность, делаю это уже некоторое время. Конечно, поражения негативно влияют. Футболист хочет побеждать в каждом матче.

Но ответственность не меняет меня как человека. Я остаюсь тем же. Я по-прежнему стараюсь и смотрю на примеры других на поле и в жизни. И я буду продолжать это делать. Давление на меня оказывалось и раньше.

Будучи форвардом и одним из лидеров команды, я хочу постоянно забивать мячи. Пока всё складывается неплохо. Но я должен быть не единственным, кто ведёт команду за собой».

Харри Кейн может установить личный рекорд, если забьет болгарам. Это будет его 21 мяч за национальную команду, то есть больше чем у Брайана Робсона и Алана Ширера. 0