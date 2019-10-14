ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке»
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
  • 12:54
    • Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели КХЛ
  • 12:17
    • Стало известно имя нового тренера вратарей «Спартака»
  • 10:04
    • КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
    Все новости спорта

    Кейн: я должен быть не единственным, кто ведёт сборную Англии за собой

    Евро-2020 Сборная Англии Футбол Англии
    Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн дал интервью, в котором он озвучил свои ощущения от своего выступления и игры сборной на отборе к Евро-2020. Интервью опубликовали в The Sun.

    Харри Кейн
    Харри Кейн

    «Я беру на себя ответственность, делаю это уже некоторое время. Конечно, поражения негативно влияют. Футболист хочет побеждать в каждом матче.

    Но ответственность не меняет меня как человека. Я остаюсь тем же. Я по-прежнему стараюсь и смотрю на примеры других на поле и в жизни. И я буду продолжать это делать. Давление на меня оказывалось и раньше.

    Будучи форвардом и одним из лидеров команды, я хочу постоянно забивать мячи. Пока всё складывается неплохо. Но я должен быть не единственным, кто ведёт команду за собой».

    Харри Кейн может установить личный рекорд, если забьет болгарам. Это будет его 21 мяч за национальную команду, то есть больше чем у Брайана Робсона и Алана Ширера. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
  • 02:35
    •
  • Прогноз
  • Украина — Португалия
  • 2.05
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Ак Барс» лидерство в таблице Востока?
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Хватит ли у Чехии сил после победы над Англией?
  • Чехия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Нанесет ли Португалия первое поражение Украине в отборе на Евро-2020?
  • Украина — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение Вчера в 14:580
  • 14:14
    • Ракитич может покинуть «Барселону» уже этой зимой
  • 14:06
    • «Барселона» предложит Фати новый контракт с отступными в 100 млн евро
  • 13:45
    • Кейн: я должен быть не единственным, кто ведёт сборную Англии за собой
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 13:32
    • Блэкмор: МЮ может спасти только возвращение Ибрагимовича
  • 12:35
    • «Барселона» поддержала каталонских политзаключенных
  • 10:34
    • Касаткина стала первой ракеткой России
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 08:05
    • Российские волейболисты проиграли США в матче Кубка мира
  • 10:21
    • Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
  • 08:38
    • «Бостон» разгромил «Кливленд», «Клипперс» обыграл «Мельбурн Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие