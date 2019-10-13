Венгрия — Азербайджан: счет матча 1:0, обзор гола

Сборная Венгрии
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Единственный гол на 10-й минуте встречи забил защитник Михай Корхут.
Весь матч в составе сборной Азербайджана провел нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев.
Венгрия с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы E с 12 очками. Азербайджан — 5-я строчка и 1 балл.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
Венгрия — Азербайджан — 1:0 (1:0)
Гол: Корхут, 10Венгрия: Гулачи, Корхут, Орбан, Барат, Джуджак (Надь, 71), Ловренчич, Ковач (Шигер, 86), Вида, Шоллои, Собослои (Хольман, 76), СолоиАзербайджан: Балаев, Пашаев, Б.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Дж.Гусейнов, 66), Гараев, Ришард Алмейда (Абдуллаев, 58), Исрафилов, Рахимов, Шейдаев, Рамазанов (Рен.Дадашов, 85)Предупреждения: Рахимов, 12. Ловренчич, 25. Исрафилов, 67. Корхут, 73. Гараев, 90+3. Мустафазаде, 90+3. Дж.Гусейнов, 90+5