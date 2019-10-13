Дзюба: Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Дзюба забил гол и отметился двумя результативными передачами в игре с Кипром.

«Спасибо огромные за поздравления, теперь у нас есть четкая цель: проверить себя с бельгийцами.

Я слышал, что Азар хочет сыграть 10 игр и 10 выиграть, посмотрим. Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем.

Хорошая тактика, физическое состояние игроков и разбор соперника — все это помогло нам сегодня заслуженно победить.

Мои голевые передачи? Знаете, на левом плече в тот момент у меня сидел чертенок и говорил: "бей сам!", а на правом: "отдай пас".

Полтора года получаем удовольствие от игры, все положительно, это, конечно, радует.

Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения. Бельгия — топ-команда, которая позволит проверить нам свои механизмы.

Если получится победить их, то это вообще волшебно» — сказал Дзюба в эфире программы «Время» Первого канала. 0