Дзюба: Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения

Дзюба забил гол и отметился двумя результативными передачами в игре с Кипром.
«Спасибо огромные за поздравления, теперь у нас есть четкая цель: проверить себя с бельгийцами.
Я слышал, что Азар хочет сыграть 10 игр и 10 выиграть, посмотрим. Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем.
Хорошая тактика, физическое состояние игроков и разбор соперника — все это помогло нам сегодня заслуженно победить.
Мои голевые передачи? Знаете, на левом плече в тот момент у меня сидел чертенок и говорил: "бей сам!", а на правом: "отдай пас".
Полтора года получаем удовольствие от игры, все положительно, это, конечно, радует.
Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения. Бельгия — топ-команда, которая позволит проверить нам свои механизмы.
Если получится победить их, то это вообще волшебно» — сказал Дзюба в эфире программы «Время» Первого канала. 0