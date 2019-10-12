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    Ташаев: Хорошо приняли в «Рубине», понимаю, чего хочет тренерский штаб

    Рубин Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев поделился мыслями после товарищеского матча против «Оренбурга» (1:1).

    Александр Ташаев
    Александр Ташаев

    «С "Оренбургом" всегда неприятно играть. В первом тайме мяч медленно переходил в атаку.

    Мало моментов создавали, во втором тайме больше получалось проникающих передач делать, и больше моментов было. Хорошо, что удалось отыграться, но хотелось бы выиграть.

    Меня ребята хорошо приняли в "Рубине". Я понимаю, чего от меня хочет тренерский штаб.

    В коллективе дела обстоят нормально, надеюсь, сможем добиваться положительного результата, и тогда еще лучше настроение у команды будет», — сказал Ташаев клубной пресс-службе. 0

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