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    Сулейманов: Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты

    Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Игра получилась хорошая. Надеюсь, мы смогли порадовать болельщиков. Сборная Польши — очень серьезная команда.

    На мой взгляд, мы были ближе к победе, но это футбол. 2:2 тоже неплохой результат для нас. Так что двигаемся дальше.

    Совсем скоро сыграем с Эстонией, поэтому надо поскорее забыть эту встречу и двигаться дальше.

    Я не скажу, что поляки чем-то удивили. Забили они, воспользовавшись нашими ошибками: в первом голе получился рикошет от нашего защитника, а на 45-й минуте случился обрез.

    Я думаю, мы играли лучше, у нас было много моментов. Мы ожидали, что игра будет тяжелая.

    Нельзя никогда сдаваться. Играть надо до последних минут. Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты. В моменте с голом отмечу отличную подачу Максима Глушенкова.

    Как забил? Шли последние минуты. Почувствовал, что надо бежать в эту зону, а там Глушенков навесил, и мяч попал мне в голову (улыбается)», — передает слова Сулейманова пресс-служба РФС.

    Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией. 0

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