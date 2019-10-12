Сулейманов: Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты

Нападающий молодежной сборной Россиипрокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

«Игра получилась хорошая. Надеюсь, мы смогли порадовать болельщиков. Сборная Польши — очень серьезная команда.

На мой взгляд, мы были ближе к победе, но это футбол. 2:2 тоже неплохой результат для нас. Так что двигаемся дальше.

Совсем скоро сыграем с Эстонией, поэтому надо поскорее забыть эту встречу и двигаться дальше.

Я не скажу, что поляки чем-то удивили. Забили они, воспользовавшись нашими ошибками: в первом голе получился рикошет от нашего защитника, а на 45-й минуте случился обрез.

Я думаю, мы играли лучше, у нас было много моментов. Мы ожидали, что игра будет тяжелая.

Нельзя никогда сдаваться. Играть надо до последних минут. Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты. В моменте с голом отмечу отличную подачу Максима Глушенкова.

Как забил? Шли последние минуты. Почувствовал, что надо бежать в эту зону, а там Глушенков навесил, и мяч попал мне в голову (улыбается)», — передает слова Сулейманова пресс-служба РФС.

Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией. 0