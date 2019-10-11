Галактионов: До 75-й минуты российская команда старалась играть низом

Главный тренер молодежной сборной Россииоценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2021 с командой Польши (2:2).

«До 75-й минуты российская команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках.

Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии.

Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к забитому мячу», — цитирует тренера ТАСС.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков. 0