Галактионов: До 75-й минуты российская команда старалась играть низом

«До 75-й минуты российская команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках.
Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии.
Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к забитому мячу», — цитирует тренера ТАСС.
В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков. 0