«Манчестер Юнайтед» интересен футболист «Ростова»

Полузащитниксвоей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.

Матиас Норманн ФК «Ростов» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как сообщает Goal.com, больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить центр поля. Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер, который работал с ним в «Мольде» во время аренды в сезоне-2017/18.

За развитием Норманна также следят «Тоттенхэм» и «Севилья». «Ростов» оценивает норвежца в £ 15-20 млн (€ 16,7-22 млн).

Норманн перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтона». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых стал автором 1 забитого мяча и отдал 3 результативные передачи. 0