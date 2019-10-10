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    «Манчестер Юнайтед» интересен футболист «Ростова»

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.

    Матиас Норманн
    Матиас Норманн

    Как сообщает Goal.com, больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить центр поля. Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер, который работал с ним в «Мольде» во время аренды в сезоне-2017/18.

    За развитием Норманна также следят «Тоттенхэм» и «Севилья». «Ростов» оценивает норвежца в £ 15-20 млн (€ 16,7-22 млн).

    Норманн перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтона». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых стал автором 1 забитого мяча и отдал 3 результативные передачи. 0

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